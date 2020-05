green

“Ojalá puedan televisar los entrenamientos del fútbol, para que los jóvenes estudiantes los vean en sus casas”, trinó Álvaro Uribe, promotor de que la reanudación del fútbol profesional sea con señal abierta de televisión.

Frente a este mensaje, Néstor Morales reaccionó en Blu Radio dudando sobre lo que hay detrás de las propuestas del expresidente de la República.

“¿Esto es en serio?… No sé en qué momento Álvaro Uribe terminó siendo experto en deportes. Si hay algo a lo que durante su gobierno y durante su vida particular no le paró muchas bolas fue al fútbol y a los deportes”, señaló inicialmente.

Acto seguido, mostró su desacuerdo con la idea del hoy senador: “Usted conoce algo más sin gracia que un entrenamiento de fútbol. ¿Alguien vería el entrenamiento del Cúcuta, de Millonarios o del América?… ¿Cuántas personas podrían conectarse a ver el entrenamiento del Unión Magdalena?”.

“¿Quién le está soplando a Álvaro Uribe?, esto no sale de que anoche se acostó pensando en qué hacemos con el fútbol”, cuestionó.

Y cerró su intervención sin dejar de sorprenderse por la nueva postura del expresidente de la República: “Qué cosa tan impresionante, ahora el gran experto en deportes es Álvaro Uribe, hágame el favor… Voy a consultarlo con mis hijos a ver si ven el entrenamiento de Millonarios”.

