Urán sufrió una caída que lo relegó a un pelotón secundario, el cual arribó a 1:55 del vencedor del día, el holandés John Degenkolb, retraso por el cual pasó del séptimo escaño al 22 en la general, en la que pierde 2:53 con referencia al líder, el belga Greg Van Avermaet.

Egan Bernal, entre tanto, también fue víctima de un accidente, se fracturó un dedo y arribó a 16:09, con lo cual cayó a la casilla 21 a la 58 en la general. Además, en la clasificación de los jóvenes pasó del segundo al octavo lugar.

A crash there for @Eganbernal on the approach to sector 12. The young Colombian has been riding well today and is straight back up. @TeamSky pushing hard on the front #TDF2018 pic.twitter.com/977IPLvYEE

— Team Sky (@TeamSky) July 15, 2018