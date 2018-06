El Sky mantendrá el color blanco que lo ha caracterizado en el último tiempo, pero debajo del logo de la marca británica tendrá la inscripción ‘ocean rescue’ (rescate de los océanos), el cual forma parte de la responsabilidad social del equipo para disminuir el uso de plástico.

En la parte trasera del ‘maillot’, los corredores tendrán una orca como representación de la vida marítima que quieren conservar.

Here are the first pictures of @ChrisFroome wearing the new @SkyOceanRescue jersey by @CastelliCycling #PassOnPlastic 🐳 pic.twitter.com/xUpSfQhcNs

El director del equipo Sky, Sir Dave Brainford, aseguró a la web oficial del equipo:

Por su parte, Jeremy Darronch, CEO de Sky, indicó que esta es una campaña en la que los ciclistas del equipo han mostrado un gran compromiso, y en la cual quieren también incentivar a los fanáticos a hacer lo mismo.

“La campaña será transversal a todas nuestras operaciones y sugeriremos alternativas, desde implementar soluciones de lavado amigables con el ambiente hasta el uso de productos reutilizables y un reciclaje efectivo”, aseguró Darronch.

Con este video el equipo Sky presentó su uniforme para el Tour de Francia:

We’ve joined forces with @SkyOceanRescue and have made the pledge to remove single-use plastic packaging from our business operation by 2020.

To celebrate joining the #PassOnPlastic🐳 movement, we will wear a special Ocean Rescue jersey at @LeTour

📝> https://t.co/TwsU3qCult pic.twitter.com/hVXN1gDcSA

— Team Sky (@TeamSky) May 31, 2018