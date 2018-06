Los Warriors ganaron el período adicional 17-7 para llevarse el primer encuentro de la serie, al mejor de siete partidos, que continúa este domingo en la misma sede de los campeones defensores.

Los Warriors salieron agresivos en el tiempo extra con un sorpresivo ataque de 7-0 y consiguieron ponerse rápidamente al frente 114-107, gracias a un triple de Klay Tompson.

Finalmente, los campeones defensores no quisieron perder la ventaja de localía y arrancaron 1-0 en este tope.

En los últimos monutos Draymond Green aplaudió de forma irónica a Tristan Thompson y provocó una trifulca que empañó el final del juego.

Tristan Thompson gets ejected and mushes Draymond Green with the basketball pic.twitter.com/SKvvFjv0V9

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 1 de junio de 2018