“No hay ninguna prueba concluyente sobre el hecho de que el balón supere completamente la línea de banda”, señaló la Uefa sobre la acción que precedió el tercer gol del equipo holandés en la victoria 4 a 1 que eliminó al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League.

Sin dudas, la ausencia de una cámara que estuviera ubicada de forma cenital o frontal a la línea de la cancha no permitió tener una imagen explícita de la ubicación de la ‘barriga’ del esférico.

La Uefa también aclaró por qué la asistencia en video arbitral decidió darle un penalti al Manchester United contra el PSG en los últimos minutos, por una mano en el área del defensa parisino Presnel Kimpembe.

“El brazo del defensa no está pegado al cuerpo” lo que hace “más grande la superficie de su cuerpo” e impide al balón continuar su trayectoria “en dirección a la portería”, justificó la entidad. El árbitro estimó que “la distancia recorrida por el balón antes de tocar a Kimpembe no fue corto”, por lo que el jugador podría haber evitado su falta “debido a que el impacto no era inesperado”.

El VAR fue se incluyó por primera vez en la Champions League en la instancia de octavos de final de la actual edición y su presencia continuará en las siguientes fases del torneo.