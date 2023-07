Este fin de semana, América de Cali oficializó a Jorge Soto como su nuevo arquero, lo que sentenció la no llegada de Chunga al elenco comandado por Lucas González.

Tulio Gómez, dueño de América, había llegado a un acuerdo con el presidente Mauricio Romero para contrar a la figura de Alianza Petrolera, pero resulta que por otro lado, Gómez ya había arreglado con Jaguares la llegada de Soto.

Luego de lo sucedido, y de que Tulio se haya disculpado por lo sucedido, la agencia que representa a José Luis publicó en Tweeter lo siguiente: “Hemos aceptado las disculpas de Mauricio Romero y Tulio Gómez por no poder cumplir lo acordado, por falta de comunicación interna. El sábado en la noche hicimos acuerdo de palabra y el lunes cambiaron de opinión”.

De otra parte, el empresario Nikos Petropulos confesó que no se respetó la palabra por parte de América. “Para nosotros la palabra es más importante que cualquier contrato. No fue de la misma manera de parte del club y lo comprendimos. Tenemos la certeza que nosotros no dañamos el negocio”.

Ahora, Chunga buscará un nuevo destino, donde pueda continuar su carrera deportiva de la mejor manera, y seguir elevando su nivel, como lo hizo defendiendo los colores de Alianza Petrolera. ¿A dónde irá el arquero con proceso de selección Colombia?.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter: @emeamedia_