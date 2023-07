Luego de la repentina salida de Alexandre Henrique Borges Guimarães de América de Cali, Iago Falque, una de las figuras más importantes de este elenco, salió a dar su opinión.

Guimarães salió del elenco caleño por su irregular nivel en los Cuadrangulares semifinales y por la no utilización adecuada de sus canteranos, lo último mencionado por Tulio Gómez, “mandamás” de América. La salida de este timonel causó mucho revuelo en el ambiente americano, y uno de los jugadores más importantes del plantel salió a dar la cara por lo sucedido.

Se trata de Iago Falque, español que se está luciendo con Los Diablos Rojos, pero que, una reciente lesión en un duelo contra Atlético Nacional lo tiene fuera de las canchas.

En una reciente charla con el Petiso Arango, el ex jugador de Juventus de Italia dijo: “Estoy muy agradecido con Guimarães, pero estoy tanto o más agradecido con el club, entonces jamás se me ocurriría poner una carta ni mucho menos. Jamás, aparte creo que no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza eso, no lo he hecho en mi carrera con ningún entrenador, no lo hará ahora, obviamente”.

Además de esto, Iago mencionó: “Para nada. Jamás en mi carrera me opuse o intenté ponerme en contra de cualquier decisión del club. Primero, el club está por encima de cualquier jugador, cualquier entrenador, son decisiones y hay que respetarlas. Tuve un buen año con Guimarães, pero el club decidió cambiar el rumbo y que ojalá con este cuerpo técnico se dé el título”.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter: @emeamedia_