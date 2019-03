En rueda de prensa posterior al compromiso, el popular ‘Pecoso’ mostró su inconformismo con algunas críticas que dijo haber recibido y señaló a Vélez, comentarista de RCN, de las mismas.

“Con todo respeto, el tuerto Vélez es enemigo mío, ¿saben por qué?, porque yo no hablo con él. Sé dónde vive en Manizales, sé dónde se crió, cuál era la casita de él, cuál era la mamá, el papá, su situación, todo. Lo conozco desde hace muchos años y viene a decir cosas de uno que no son ciertas. Entonces, ¿para qué me pongo hablar con una persona así?, resulto peleando”, indicó.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Barristas de Millonarios intimidan hinchas en El Campín y los quitan de sus lugares

Y contó cuáles fueron las acusaciones de las que fue objeto: “Esta semana escuché que yo estaba peleando Fulano, que tenía problemas con Sutano, que problemas por acá y por allá. Y nadie tiene la fuerza testicular de venir a hablar conmigo para preguntarme si eso es cierto o no”.

Sin embargo, dijo saber el motivo de las críticas: “El señor se pone bravo porque me llama a las 5:30 a.m. y yo no le salgo al micrófono”.

“A mis hijos y nietos les duele cuando hablan mal de mí; a nadie le he robado un peso, a nadie le he dicho nada y con ningún periodista he peleado. Pero toda la semana me dan garrote porque no salgo [a hablar]”, concluyó.

En video, las palabras del ‘Pecoso’: