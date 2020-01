Tan solo horas después de la trágica muerte de Kobe Bryant, su hija de 13 años y otras 7 personas por el siniestro del helicóptero donde viajaban, este tuit se hizo viral y causó polémica.

Ahora con más de 162 retuits y 310 ‘me gusta’ y subiendo’, muchos acusaron a @dotNoso de modificar la fecha del trino de alguna manera, pero algunos medios, como el diario El Español, explican que, al parecer, este mensaje fue realmente escrito el 13 de noviembre de 2012: “Kobe va a terminar muriendo en un accidente de helicóptero”.

Uno de los detalles que llamó la atención de los usuarios de Twitter fue que el trino fue escrito mediante la aplicación Carbon versión 2.5. Para muchos, esta fue la forma del tuitero seguidor de Bryant para modificar la fecha y hacer pasar su mensaje como una predicción.

Sin embargo, El Español explica que a pesar de que la versión 2.5 de Carbon, una ‘app’ de terceros no vinculada a Twitter, fue lanzada en el año 2017 no significa que @dotNoso haya utilizado esa aplicación para escribir todos sus tuits.

“En algún momento, los desarrolladores dejaron de actualizar el nombre de todas las versiones, y cambiaron solo el de la versión de Android. Así que el resto de versiones se quedó con un número de versión viejo, y por eso ahora lo vemos así”, publica ese rotativo.

Para El Español queda claro que por ese motivo el usuario @dotNoso no ‘hackeó’ nada, ni usó una app no oficial para saltarse las limitaciones de Twitter y lanza otra teoría que también desestimó.

Otros tuiteros recordaron una vieja estrategia donde se creaban ‘bots’ con cuenta privada, los cuales generaban miles de mensajes aleatorios y programados con nombres de famosos y diferentes tipos de muertes.

Cuando el ‘bot’ le pega a una de esas muertes de algún famoso, ahí borraban los trinos y ponían la cuenta pública, para que el resto de internautas pensaran que era una verdadera predicción.

Pero para El Español tampoco es el caso, pues para este diario @dotNoso no tiene pinta de ser una cuenta ‘bot’. Esto al revisar cada uno de sus trinos, viejos y recientes, donde se evidencia que desde siempre fue un fiel seguidor de Kobe Bryant y hay una interacción genuina desde la fecha de creación de la cuenta.

¿Entonces que llevó a este usuario a ‘predecir’ la muerte de Bryant en un accidente de helicóptero, tal como ocurrió este domingo 26 de enero de 2020, 7 años después de que lo publicó?

El Español señala que para la época, exactamente ese 13 de noviembre de 2012, el portal Business Insider publicó una nota en la que relataba que Kobe Bryant llevó a su excompañero de equipo Steve Blake al médico usando su helicóptero personal.

Estos motivos llevan a pensar que la ‘predicción’ de @dotNoso es real y que esa noticia de 2012, publicada en varios medios de EE. UU., lo llevó a escribir ese texto, pero como reproche al laureado basquetbolista por su uso, casi a diario, de su helicóptero.

And last but not least:https://t.co/EEHaZ0MR50

That article is from November 13th, 2012. It's not at all unlikely, that @dotNoso's tweet was a direct reaction to that.

Can we please lay this to rest now? 🙂

— Kai Michael Poppe (@kmpoppe) January 27, 2020