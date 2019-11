Moya escoltó en el podio al también capitalino Carlos Quinchara, máximo favorito y ganador del oro, y a Hugo Ruiz, que se adjudicó la medalla de plata en representación del Valle.

Sin embargo, su esfuerzo fue superior al de sus rivales por su afectación, lo que se notó cuando cayó al piso justo después de llegar.

En ese momento, los cuerpos de atención tuvieron que socorrerlo y llevárselo en camilla para que los servicios médicos de la delegación de Bogotá se encargaran de él.

“Lastimosamente fue un bronce para mí, y digo lastimosamente porque hace 3 meses tengo una lesión en la cadera que no me ha permitido desarrollar mi entrenamiento. Así que no quedo satisfecho”, le contó Moya a Pulzo.

Y agregó que aunque corrió infiltrado para suavizar el dolor, su sufrimiento no fue menor:

“Es un dolor imposible… junto con el IDRD he hecho rehabilitación, pero mi cuerpo no tiene cómo responder y es triste para mí terminar así”.

“Sé que es un riesgo competir, pero corrí porque es una deuda conmigo mismo y debía terminar fuera como fuera”, concluyó.