Nairo Quintana, dos veces segundo y una tercero en el Tour de Francia, saldrá al mando del Arkea Samsic en la edición número 108 —que se lanza el próximo sábado— acompañado de Warren Barguil, Nacer Bouhanni, Élie Gesbert, Anthony Delaplace, Clément Russo, Connor Swift y Daniel McLay.

Este es el equipo del Arkea que irá a Francia:

Aunque Quintana sueña con llegar a París vestido de amarillo —ya que el Tour es la única gran vuelta que le falta en su palmarés— el gran objetivo del equipo es conseguir al menos una victoria de etapa, “sin descuidar otras objetivos a lo largo de la carrera”, según el director del Arkea, Emmanuel Hubbert.

Otro colombiano que estará presente en la carrera de Francia será Miguel Ángel López, campeón de la clásica Mont Ventoux. Ahora vestido con los colores de la escuadra Movistar (exequipo de Nairo Quintana), el ‘escarabajo’ será colíder junto al español Enric Mas.

Este es el anuncio del equipo telefónico, sobre los corredores para el Tour de Francia:

🚴‍♂️🇫🇷 Meet the Movistar Team’s lineup for the #TDF2021 – our 39th appearance in the race → https://t.co/mEnj6IX0sj

Ⓜ️ @alejanvalverde, @Carlos_Verona, @EnricMasNicolau, @ImanolErviti, @ivan_cortina, @Arcas92, @solermarc93, @SupermanlopezN #RodamosJuntos 💙 pic.twitter.com/iwBwLpB2Gg

— Movistar Team (@Movistar_Team) June 21, 2021