Nairo aprovechó que ya no está en la pelea por el título del Tour de Francia para involucrarse en el grupo de 33 fugados que partió del pelotón principal a 170 kilómetros de la meta, en la primera jornada de alta montaña en los Alpes.

Quintana fue bastante inteligente durante toda la jornada. Trabajó con el mínimo esfuerzo cuando la fuga ascendió los dos primeros puertos de montaña del día y atacó en solitario en el mítico Galibier, cuando quedaban 26 kilómetros para la meta.

El ataque del boyacense fue tan potente que rompió el récord de tiempo del ascenso a ese puerto de montaña de 23 kilómetros de extensión. Nairo coronó la cima del Galibier después de 22 minutos y 28 segundos de esfuerzo. De esta manera, Quintana superó por un minuto lo hecho por Frank Schleck en 2011, quien tenía el récord con 23 minutos y 28 segundos.

🚨 Nairo Quintana set a new climbing record on Col du Galibier: 22 min 28 sec. Incredible ascent, one minute faster than Frank Schleck in 2011. Nairoman is back! #TDF2019 pic.twitter.com/PuNBjlLdmq

— Mihai Cazacu (@faustocoppi60) July 25, 2019