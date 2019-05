Las anotaciones del Ajax fueron obra de Matthijs de Ligt (5’) y del marroquí Hakim Ziyech (35’), mientas que el Tottenham le dio la vuelta al marcador con el brasileño Lucas Moura (55’, 59’ y 96′).

Ahora, Tottenham y Liverpool, que eliminó al Barcelona en otra remontada, jugarán la final en el estadio Metropolitano de Madrid, España, duelo programado para el sábado primero de junio de 2019.

El defensa colombiano Dávinson Sánchez no pudo actuar con el elenco británico debido a una lesión muscular; sin embargo, aún no ha sido descartado para la disputa del título.

En video, el gol del triunfo y la alocada celebración del Totenham:

LUCAS MOURA WITH A 95th MINUTE WINNER! 🤯

AJAX HEARTS BROKE! 💔

SPURS ARE IN THE UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL! 🥳

FOOTBALL. BLOODY. FOOTBALL! 😮#AJATOT #UCL #VMSport pic.twitter.com/8xW2glH08z

— Virgin Media Sport (@VMSportIE) May 8, 2019