Tomás Ángel habló para los micrófonos de Gol Caracol sobre diversos temas, entre esos, su no participación en el Suramericano sub-20.

(Lea también: ¿Mantilla empezó a despedirse de Santa Fe? Sembró incertidumbre en sus redes sociales)

El delantero de Atlético Nacional inició su discurso de la siguiente manera: “Con estas experiencias, he madurado un montón, como persona y futbolista, pero además de todo eso, las adversidades me han hecho más fuerte, haciendo que me consolide como jugador; así que lo que sucedió fue una muestra de lo que soy capaz; cuando un entrenador le da la confianza a los jóvenes, se debe responder y ‘pagarle’ como lo hice”.

Posteriormente, Ángel agregó: “Adversidades siempre tiene uno en su carrera deportiva, eso es algo que nunca va a cambiar y siempre va a estar, con los obstáculos que a veces son más grandes que otros, pero, sin duda, creo que lo más fuerte que he vivido o sufrido, hasta el momento, fue lo del Sudamericano Sub-20. Yo me esperaba estar ahí”.

(Vea también: Colombia Sub-20 calienta motores: confirman amistosos en Europa, previo al Mundial)

El hijo del mítico Juan Pablo Ángel confesó que se sintió sorprendido por no ser convocado: “Esperaba estar ahí, ya que hice parte del equipo desde el inicio del ciclo, siendo goleador y a veces capitán, por lo tanto que no fuera llamado, sí me sorprendió un poco y me afectó en cierta manera”, dijo.

“Eso me hizo cambiar planes y readaptarme, buscando la forma de reinventarme como jugador y usar esas ganas que tenía de querer haber jugado el Sudamericano, en estar en Atlético Nacional y aportarle al club, que también es un sueño de chico”, concluyó.