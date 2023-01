América de Cali debutó en la Liga Betplay 2023-I con derrota. El cuadro ‘escarlata’ cayó en su debut 2-1 en el Manuel Murillo Toro ante el Deportes Tolima y comenzó con el píe izquierdo en el campeonato; pese a mostrar cosas interesantes en el sector ofensivo, tuvo descuidos en su zona defensiva y los terminó pagando muy caro.

(Le puede interesar: Tolima, el nuevo ‘papá’ de los grandes: se la tiene ‘montada’ al América)

Luego de la caída, el entrenador Alexander Guimarães habló del compromiso: “Tenemos un sin sabor tremendo porque el equipo supo corregir algunas situaciones que en el primer tiempo no estábamos haciendo adecuadamente, sobre todo para evitar ese juego de transiciones rápidas del rival. Encontramos cómo y por donde teníamos que atacar, e hicimos en términos generales un buen partido y el equipo soportó físicamente bien”.

Además, agregó el director nacionalizado costarricense: “Lógico nos queda el sin sabor de llevarnos nada, habiendo hecho todo para llevarnos al menos un punto de acá. La cara que el equipo mostró fue muy buena, mostramos buen fútbol, así que ahora es pasar página y pensar en el martes cuando recibamos allá al Unión Magdalena”.

Su opinión sobre el rendimiento de Iago Falque que fue de lo más destacado en el equipo americano: “En el caso de Falque, como el de Darwin, son jugadores que nosotros a través de la pretemporada les estamos dando un seguimiento físico y sabemos muy bien en qué momento irlos dosificando. El rendimiento de ambos fue buenísimo y eso será positivo para el equipo”.

Lee También

Finalmente habló acerca de su rendimiento y sus decisiones: “Nosotros no pudimos desplegar más volumen ofensivo porque equivocamos el camino de transitar la pelota en el medio campo, no tuvimos tanta profundidad y no creo que haya sido por la ubicación de los jugadores en la cancha, son características diferentes de uno y otro. Sarmiento tiene más de un año de no jugar partidos y no es fácil que vaya jugando los 90 minutos, la decisión hoy fue tenerlo como un recambio explosivo, pero las decisiones son de acuerdo a los datos que tenemos nosotros”.