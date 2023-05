Aunque aún no acaba la participación del Deportes Tolima en la Liga BetPlay 1 2023, torneo en el que sin aguarda por posibilidades de avanzar a los cuadrangulares, el ‘Vinotinto y Oro’ ya piensa en lo que será el segundo semestre. Y, como es normal, empezaron a ventilarse nombres de quiénes podrían permanecer en la nómina, que bajo la batuta de Juan Cruz Real busca recuperar el protagonismo.

Y uno de los elementos que estaría en los planes para quedarse, pese a que aún no ha mostrado sus capacidades en el terreno de juego, es el arquero brasileño Neto Volpi: a quien la dirigencia quiere conservar en su grupo, para suplir la ausencia de dos cancerberos que seguirán entre ‘algodones’, durante una buena parte del año, como William David Cuesta y Juan Camilo Chaverra.

Así lo confirmó el presidente de la institución, César Camargo Serrano, quien en diálogo con ‘Fútbol Once’ de ‘La Voz del Pueblo’ fue enfático en su intención. “Él lo tenemos planillado para inscribirlo en el segundo semestre en la Liga, claro”, expresó el dirigente, con lo que parece fijo que el foráneo continúe en el primer equipo, en una propuesta que ya es analizada por el futbolista y su entorno.

Si bien Volpi fue una contratación de emergencia ante la lesión de dos de los goleros que tenía el club en su plantilla, sus capacidades habrían llevado a la dirigencia a proponerle una estancia más prolongada en la ‘tribu’. El jugador, campeón con América en 2019-2 en el FPC, se encontraba libre tras su paso por Peñarol de Uruguay, en el que no tuvo mayores actuaciones durante su paso.

Ahora el gran interrogante pasaría por la continuidad o no del pereirano Christian Vargas, de quien se sabe culmina su contrato en junio entrante. Pese a que tomó el gran desafío de defender los tres palos del club, todavía no se ha contemplado una posible renovación de su contrato; más allá de que sus colegas Cuesta y Chaverra no empezarían la Liga 2 2023, debido a sus lesiones de rodilla.

Otros deportistas que terminan su contrato con el club en el mes entrante son los atacantes Andrés ‘El Topo’ Rentería y Juan Fernando Caicedo: ambos integrantes del departamento médico. Sobre el particular, el dirigente no se refirió a si seguirán o no integrando el primer equipo, pero se prevé que con las reuniones entre Camargo Serrano y el técnico Cruz Real se clarifique estas situaciones.

“¿Habrá algunos cambios? Me anticipo que sí. ¿Tan grandes como los del semestre pasado? Pues claramente no, el mercado no se presta para eso. Pero para el segundo semestre debemos tener un equipo que peleen las finales”, destacó el directivo en diálogo con este medio radial, con lo que dejó entrever su deseo de constituir un plantel competitivo, que vuelva a los lugares de privilegio.

Contactos por Moya y la verdad del caso Ramírez

Del mismo modo, el presidente de la institución confesó que en los últimos días tuvo conversaciones con el defensor central José Moya, quien el año pasado hizo parte del plantel ‘musical’. Y pese a que su intención parecía sondear al jugador sobre su situación contractual, el buen momento que vive José en Guaraní de Paraguay habría llevado a descartar, casi de inmediato, la posibilidad de ‘repatriarlo’.

Y sobre la no llegada del atacante Gustavo Adrián Ramírez, quien sonó a finales del 2022 para volver al ‘Vinotinto’, Camargo Serrano indicó que su nombre no era del gusto del anterior estratega, Hernán Torres Oliveros, por lo que se podría inferir que este motivo fue clave para que las posibilidades de tenerlo de nuevo en la nómina no prosperaran; por lo que al final el ariete recaló en Deportivo Cali.

“Gustavo Ramírez no era del agrado del cuerpo técnico anterior. No nos hemos sentado a hablar sobre Gustavo en este momento”, reveló Camargo, quien con Moya dijo que “anoche (lunes) tuvimos la oportunidad de hablar, pero es un ídolo en Paraguay”, puntualizó el dirigente deportivo, quien está moviéndose con respecto a posibles elementos que puedan llegar a su escuadra profesional.