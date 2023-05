Lo que tanto se temía se terminó confirmando este martes. Deportes Tolima no podrá contar con su capitán para los juegos que restan en la Liga BetPlay 1 2023 y, tal parece, para los siguientes en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023. El zaguero Julián Quiñones entró a departamento médico, luego de haber sido figura en la victoria del pasado sábado (2-1) ante Alianza Petrolera.

Quiñones sufrió, de acuerdo con la información del club, una lesión meniscal en la rodilla derecha, la cual lo obligó a abandonar el cotejo ante los ‘aurinegros’ a los 53 minutos. Según el diagnóstico oficial, esta novedad lo alejará por cuatro a cinco semanas, aproximadamente, con lo que se convierte en un paciente más del ‘hospital’ en el que se ha convertido este semestre el grupo de futbolistas.

En la Liga, Julián ha sido uno de los jugadores que más minutos ha acumulado, con 1.268 en 15 apariciones, en las que se reportó en dos ocasiones en las redes. A esto se suman 270′ en tres presencias en la Sudamericana, en la que solo se perdió el choque frente a Tigre en el césped del Manuel Murillo Toro de Ibagué. Una sensible ausencia justo en el momento más crucial de la temporada.

Con ello, Quiñones no actuará en los choques ante Unión Magdalena, pactado para este sábado (4:10 p. m.), y Atlético Nacional, el miércoles 17 de mayo, por la Liga; como tampoco en las visitas a Tigre de Argentina, el próximo 24 de mayo, y Sao Paulo de Brasil, el 8 de junio. Sin duda, una sensible baja, que por desgracia no es la única en materia defensiva, pues otro elemento también estará ‘out’.

Reporte del Deportes Tolima sobre nuevos casos de lesionados: pic.twitter.com/emS7ru3lWa — M.Alejandro Rodríguez ⭐⭐⭐ (@donalhejor) May 9, 2023

En efecto, el defensa Juan José Mera también registra una lesión, en su caso en uno de los gemelos, lo cual aún no tiene tiempo estimado de recuperación. En tanto que el ariete Juan Fernando Caicedo tiene una lesión muscular en su pierna izquierda, y tampoco entra en la consideración del entrenador Juan Cruz Real: quien tendrá ahora el duro reto de encontrarle sustitutos a estas piezas de la nómina.

En cuanto a elementos que recibieron el alta médica, se destacan los laterales derechos Juan Guillermo Arboleda y Léider Riascos, y el mediocampista Eduardo Sosa; este último con una lesión muscular en la rodilla derecha, que lo marginó por más de tres semanas. Nombres que ilusionan a la hinchada en medio de la pérdida de su estandarte en el cuarteto posterior, de cara al desafío.

Por último, continúan en recuperación elementos como el volante Carlos Esparragoza, operado de meniscos; su compañero de posición, Cristian Trujillo, con un microdesgarro en el gemelo izquierdo; el lateral Nicolás Giraldo, quien también tuvo una lesión en su gemelo izquierdo, y el zaguero Ánderson Angulo, quien aún tendrá dos meses por delante, tras sufrir un duro trauma en su muslo izquierdo.

Con 22 puntos y -3 de gol diferencia, la ‘tribu’ va por el ‘milagro’ en el remate del ‘todos contra todos’ de la Liga; y también por la clasificación a los octavos de final de la ‘otra mitad de la gloria’, en una llave en la que ha sumado cuatro unidades de nueve posibles y se ubica en la tercera plaza, a tres de Sao Paulo, líder. Objetivos que desvelan al nuevo estratega, quien llegó en lugar de Hernán Torres.