El empate (0-0) el martes del Deportes Tolima como local frente a Sao Paulo, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2023, dejó un hecho particular. Y todo por una increíble situación de la que no se percató casi nadie en el campo de juego, pero que en redes sociales si no pasó desapercibida, y en la que se vio involucrado uno de los jugadores de más alto perfil de la nómina.

El extremo Jeison Lucumí jugó en el mismo partido con dos números diferentes, lo cual está expresamente prohibido por el reglamento de la competición. El futbolista, inscrito en la planilla oficial con el 33 en su espalda, salió para el segundo tiempo con la casaca 29, y solo después de algunos minutos fue que se percataron del garrafal error, con lo que corrieron de manera rápida a cambiarlo.

Al respecto, el Manual de Clubes de la Copa, en su numeral 5.1.3 indica que “los números tendrán que corresponder a los que se encuentran indicados en la lista de buena fe”; por lo que Lucumí no habría cumplido con este postulado, pues en su espalda llevó un número diferente al que lucía en su pantaloneta y que, tampoco correspondía al digitado en el documento oficial de este compromiso.

Aunque ni en la normativa de la Copa ni el Código Único Disciplinario no especifican sobre sanciones deportivas por este hecho, expertos consultados por esta redacción indican que el club sí se podría ver inmerso en una multa de orden económico: debido a este inexplicable descuido, con el que quedó mal parado no solo el jugador, quien no tuvo su mejor presentación con el plantel, sino el club local.

Y es que esa unidad, aunque resulta poca para lo que se tenía presupuestado por parte de la dirigencia en estos dos primeros juegos como local en esta fase, es la que aún mantiene con posibilidades a la ‘tribu’, pues impidió -dentro de lo bueno- que su adversario se escapara en solitario. Con cuatro puntos, el ‘Vinotinto y Oro’ se ilusiona con un repunte que lo instale en octavos de final.

Obligado a ganarle el próximo miércoles 24 de mayo (7:00 p.m.) a Tigre de Argentina, por la cuarta jornada del grupo, el ‘Pijao’ deberá empezar a planificar lo más pronto posible ese compromiso: que podría convertirse en el ‘salvavidas’ en este duro momento a nivel deportivo, con la virtual eliminación de la Liga BetPlay, por segunda vez consecutiva, sumado al fiasco del 2022-2 con Hernán Torres.