Para ese entonces, contó ‘Tito’ Puccetti en ‘Bravíssimo’, trabajaba en un canal al que el equipo nacional le pidió el video de un partido para analizar un rival.

No obstante, el encargado no pensó en enviar solo la pieza del juego, sino que mandó una copia donde se escuchaba lo que decían los comentaristas fuera del aire.

Según el periodista, que fue operado de la columna, ellos no dijeron nada malo, pero sí cuestionaban algunas decisiones de ‘Bolillo’, entonces técnico.

El entrenador les mostró el video a sus jugadores, y la Selección Colombia decidió no darle entrevistas a Puccetti, que trabajaba para el canal, aseguró.

“A mí me tocó enojarme mucho. Yo les dije: ‘¿Yo dije algo?, ¿ustedes escucharon que yo dije algo? Entonces no me jodan, están yendo en contra de mi familia, en contra de mi trabajo’. Entonces como que los jugadores reaccionaron un poquito y comenzaron a hablarme”, declaró Puccetti en la entrevista que aparece en este video: