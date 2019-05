Según el relato que la mujer, identificada como María José López, le hizo a ese medio de comunicación, la rabia Jair Mina, tío y representante de Yerry Mina, se originó porque él pensó que le había pagado a ella con un billete de 50.000 pesos, pero la cajera le dio las vueltas correspondientes a un billete de 20.000 pesos.

“Cuando le entrego sus vueltas me alega de forma brusca y violenta que lo estaba robando porque me había pagado con un billete de 50.000, y abría su cartera mostrando que tenía puros billetes de 50.000 y euros, que no me había pagado con un billete de 20.000”, contó la joven.

Después de esa primera discusión, la empleada de uno de los puntos de Tostao acá en Bogotá decidió seguir el protocolo para demostrarle a Mina que en realidad había pagado con un billete de 20.000 pesos. Sin embargo, según el relato de la cajera, el familiar del defensor central de la Selección Colombia se descontroló.

“Le mostré la factura y los soportes al caballero, que la caja me arrojó el valor, que todo salió perfecto, que efectivamente me dio 20.000 pesos y el señor, con una actitud prepotente, no entendía. En ese momento lo que hizo fue tomar los dos capuchinos calientes y lanzármelos a la cara”, detalló López.

La mujer asegura que está segura de que el hombre que la agredió es Jair Mina porque lo ha atendido en varias ocasiones y, además, él dejó sus datos en una estación de Policía para buscar una conciliación con ella.

“Estoy 100% segura que es Jair Mina porque es un cliente, no es la primera vez que lo atiendo. Lo conozco y efectivamente, después de los sucedido, él se acercó a una estación de Policía a dar a conocer los hechos, a pedir disculpas, quería mediar y dejó sus datos”, agregó la empleada de Tostao.

López publicó un video de los minutos posteriores a la supuesta agresión del tío de Yerry Mina. A continuación, las imágenes: