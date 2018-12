“Padre @PLinero, discúlpeme por la recocha en la que lo metí esta semana, sé que se ofendió pero esa no era la intención”, escribió este sábado el ‘Tino’ en la misma red social.

Padre @PLinero, discúlpeme por la recocha en la que lo metí esta semana, sé que se ofendió pero esa no era la intención. Usted sabe que lo aprecio y lo respeto mucho. Un abrazo. — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 1 de diciembre de 2018

Linero había dicho, en Blu radio, sobre la invitación: “Ya me parece que es demasiado. Yo respeto a la gente aunque la gente no me respete a mí… No me puedes juntar con ‘Madame’, por ejemplo, con todo respeto”.

Incluso, Asprilla ya había otro comentario parecido cuando se conoció que Linero había pasado su renuncia a la Iglesia. El padre también recordó ese momento y dijo en su momento: “El Tino’ decidió ‘perratearme’, y bueno, no hay nada que hacer”.

Padre @PLinero, ya que ingreso a mi combo, lo invito a un retiro en mi finca para enseñarle unas cositas. pic.twitter.com/tARLQbkhiW — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 6 de septiembre de 2018

Sin embargo, el padre respondió inmediatamente, recibió las disculpas y las calificó como un gesto “gallardo que nos sirve de ejemplo a todos”.