“A mi no me gusta”, comentó en Blu Radio, emisora en la que trabaja, y luego continuó explicando que “Ya me parece que es demasiado. Yo respeto a la gente aunque la gente no me respete a mí”, en referencia al trino del 22 de noviembre de Faustino.

Quiero invitar a mi finca a @maluma a que viva su retiro junto al @PLinero, la Madame y volvamos mi finca una finca de retiros….@LaRedCaracol, @carlitosvargasm.https://t.co/TJh2sEWNLq — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) November 23, 2018

Para Linero, que hace unos meses renunció al sacerdocio y espera respuesta de sus superiores para colgar definitivamente la sotana, hay límites y “no me puedes juntar con ‘Madame’, por ejemplo. con todo respeto”.

Insistió también en que “he sido muy respetuoso con ‘el Tino’, y soy muy respetuoso con todo el mundo”, pero que lo que está pasando con el exjugador de la Selección Colombia ya está pasándose de la raya: “el Tino’ decidió ‘perratearme’, y bueno, no hay nada que hacer”.

Cuando sus compañeros de mesa le dijeron que Asprilla todo lo hace en tono de broma, tampoco estuvo de acuerdo: “Yo no creo [que sea humor]. Yo creo que ya es irrespeto y ‘perrateo’. Yo ni respondo ni nada. Simplemente le hago ese comentario a mi director que me lo acaba de pedir”, dijo, como se puede escuchar en el audio publicado por Blu Radio.

El 5 de septiembre, día en que hizo su anuncio de que iba a colgar los hábitos, el ‘Tino’ también le dedicó un trino muy sugestivo.