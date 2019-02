Así lo confirmó el propio Faustino Asprilla en una entrevista que le concedió este viernes al noticiero matutino de la emisora La F.m.

“Les cuento. A mí me llamaron que para ese concierto que va a hacer Nicolás Maduro. Quería que hiciéramos un partido con Freddy Rincón, nosotros nos negamos. Una señora llamó a mi casa, no hablé con ella. Pero sí habló con Freddy Rincón para que montáramos un partido hoy en el otro lado y yo le dije que ni charlando, que a mí no me buscaran para esas cosas”, reveló el popular ‘Tino’ en el diálogo con esa emisora.

El artículo continúa abajo

“Lo único que quiero es ver a Maduro y a Diosdado Cabello en una cárcel”, concluyó Asprilla.

Después de esa entrevista, una cuenta ‘fake’ de Twitter que se hace pasar por Nicolás Maduro le escribió al exdelantero colombiano recordándole la invitación que el dictador venezolano le había hecho hace unos días. A tal trino, Asprilla confirmó lo que piensa: “Ni por el putas, ¡asesino!”, respondió el ‘Tino’ en esa red social.