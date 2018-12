Por ese entonces, Faustino Asprilla jugaba en Palmeiras y su entrenador era ‘Felipao’ (como se lo conoce en el mundo futbolístico a Scolari). Al ver que el combinado nacional necesitaba un técnico para clasificar a su cuarto mundial consecutivo, el ‘Tino’ no lo pensó dos veces y se comunicó con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol para decirle que le ofrecieran la Selección al entrenador brasileño.

El ‘Tino’ recordó esa situación hace varios años, en un programa de Win Sports, en el que confesó que el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez se comunicó con él para manifestarle que contratar a Scolari no era conveniente por lo costoso que podría ser.

Asprilla le preguntó personalmente a su entrenador si se atrevería a dirigir el combinado nacional y este le dijo que sí porque tenía buenos jugadores. Sobre el intercambio que tuvo con Carlos Antonio Vélez, Asprilla contó:

“El sabio de Carlos Antonio Vélez se dio cuenta de eso y me cogió y me dijo que si yo lo iba a pagar, que yo por qué proponía a Scolari, que si es que yo tenía plata para pagarlo porque era muy caro. Y a Scolari no lo llevaron, agarra Brasil y sale campeón del mundo”.