Luego de entregar su concepto sobre el insólito partido que se dio en el fútbol colombiano el pasado fin de semana, el ‘Tino’ Asprilla recordó una de las situaciones más extrañas que vivió en su carrera como protagonista, que le dio pie para hacer público el nombre del peor técnico que tuvo como profesional.

El exfutbolista les contó a sus compañeros y televidentes que, cuando estaba en el Atlante de México, el entrenador del equipo les pidió a sus jugadores que, en caso de que estuvieran perdiendo 3-0 el último partido de la liga, cuatro de ellos se hicieran expulsar, para que de esa manera el encuentro tuviera que ser cancelado y el marcador terminara 3-0.

“Yo hablé con los pelados y les dije: ‘No, no. ¿Ustedes son pendejos? Qué van a hacer eso. Caminen vamos a jugar que nosotros jugamos bien y vamos a mejorar esto’. Terminó el partido 2 a 1. No podía creer que tuviera un entrenador que mandara a los jugadores a que se hicieran expulsar“, contó Asprilla en el programa ESPN FC.

Acto seguido, el popular ‘Tino’ le dedicó unas palabras a ese técnico en cuestión, el mexicano Carlos Reynoso. En su opinión, el azteca fue el peor entrenador que él tuvo en su carrera profesional.

“Es lo más malo. Es perverso. Es lo más malo que me pasó a mí como futbolista, haber tenido a ese señor de entrenador. No le aprendí absolutamente nada. No sabe nada. Es un loco. Ese man está loco, no sabe nada”, concluyó el exdelantero de la Selección Colombia.

En el mismo programa, Asprilla le envió un mensaje a Luis Díaz, jugador que este martes actuará por los cuartos de final de la Champions League con el Porto. El equipo del colombiano va perdiendo la serie contra el Chelsea por 2 a 0 y el ‘Tino’ le recomendó que afronte el encuentro de vuelta como el partido de su vida, para que equipos grandes de Europa se fijen en él y se interesen en comprarlo.

