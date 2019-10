“Puse el video porque el doctor Álvaro Uribe me cae bien, lo considero un amigo y lo llevó en el corazón. Simplemente, quise darle mi apoyo en un momento complicado de su vida”, aseguró el exdalantero en una entrevista con Vicky Dávila, en La W Radio.

Luego añadió: “Que la gente no se confunda, yo no soy urbista. Le tengo un gran apreció por todo lo que hizo por el país. Antes de que el fuera presidente, Colombia era un lugar muy complicado y la guerrilla mandaba”.

A pesar de su cercanía con el hoy senador de la República, Asprilla es consciente de que Uribe ha tenido sus errores. “Él se ha mandado sus cagaditas y él verá cómo las resuelve”, puntualizó el exjugador.

Por otro lado, Faustino el ‘Tino’ Asprilla habló sobre el tema del racismo y los comentarios que recibió por la publicación del video apoyando a Uribe, el día de la indagatoria en la Corte Suprema de Justicia.

“No cambiaré mi forma de pensar por la gente que me insulta en redes sociales… Pero, no me gusta que me toquen ese tema, la raza no tiene nada que ver con la política. Las personas no tienen idea del racismo que me tocó sufrir en Europa”, finalizó el exfutbolista de la Selección Colombia.

Acá, toda la entrevista: