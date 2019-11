green

En un nuevo capítulo de ‘Un rato con el Pibe’, programa del exvolante de la Selección Colombia, que se emite cada 15 días en la plataforma digital , el popular Faustino Asprilla contó cómo ayudó a Hernán Crespo para que terminara con su abstinencia sexual y mejorara su promedio goleador, cuando llegó al fútbol italiano.

“En la época que yo me fui para Newcastle, Gustavo Mascardi llevó a Crespo a Parma. Sin embargo, al principio le fue muy mal. Lo puteaba la afición porque no podía ni parar el balón. La gente decía que quién era ese tronco. Así que me llamó Mascardi y me pidió que fuera a Italia a hablar con Hernán”, aseguró el ‘Tino’ en el dialogo con Valderrama.

“Llegue a Parma y fuimos con Crespo a comer. En medio de la cena le pregunté que con quién vivía en Italia y que sí tenía novia, a lo que me contestó que con los papás y que su pareja estaba en Argentina. Entonces le pregunté que hace cuánto no tenía relaciones sexuales y me dijo que él no pensaba en eso”, agregó el exdelantero del combinado nacional.

Finalmente, Asprilla concluyó: “Yo tenía unas amigas colombianas, así que llamé a una de ellas, que justo estaba por esos días en Parma y le pedí el favor de que saliera con Hernán. Entonces los presenté, comenzaron a salir y empezaron a ‘pegarle a ese peluche’. Después de eso, Crespo no paró de hacer goles. ¡Problema solucionado!”.

Cabe señalar que Asprilla y Crespo también jugaron juntos en el conjunto ‘cruzado’ durante dos temporadas (1997/98 y 1998/99), donde lograron conseguir 3 títulos, la Copa UEFA, la Copa Italia y la Supercopa de Italia.

Acá, el video de la entrevista: