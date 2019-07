El ganador del día fue el belga Dylan Teuns, quien luego de ir en fuga cruzó la meta junto al italiano Giulio Ciccone, el nuevo líder de la general y hombre que relevó en esa casilla al local Julian Alaphilippe.

Los colombianos Egan Bernal, Nairo Quintana y Rigoberto Urán arribaron en el lote principal, grupo que se disgregó en los últimos metros debido a un fuerte arrancón del galés Geraint Thomas, que le sacó una pequeña ventaja a sus rivales por la general.

Posiciones:

En video, así se definió la fracción:

.@dylan_teuns wins the stage at la Planche des Belles Filles with a huge effort at the end! 🌟

Dylan Teuns s’impose au bout de l’effort à la Planche des Belles Filles ! 🌟#TDF2019 pic.twitter.com/pjhOJMn4Wl

