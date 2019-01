En la última edición del programa ‘Fox Sports Radio’, Amado aseguró que en sus vacaciones se encontró a Teófilo Gutiérrez en una playa de Santa Marta, que sostuvo un corto diálogo con el delantero del Junior de Barranquilla y que este le manifestó que le gustaría volver a jugar en Racing de Argentina, equipo en el que estuvo en 2011 y 2012.

En una caminata en la playa me encontré con un 9 picante… charlamos un rato largo. Y entre charla y charla… me dijo “ Me gustaría volver” #Racing @FOXSportsArg pic.twitter.com/cXeTqpf801

— José Amado (@joselitoamado) January 8, 2019