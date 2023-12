Teófilo Gutiérrez está en Ibagué para responder por la denuncia que tiene en su contra. Juan Emperador, reconocido periodista de la ciudad, publicó una foto del delantero en las instalaciones de la Fiscalía, donde tiene una demanda en su contra por presunto abuso a una mujer que trabaja en el área de logística en los partidos del Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro.

Lady Lorena Urrego fue la mujer a la que ‘Teo’ habría acosado. Según el relato, durante el entretiempo del partido de la tercera fecha entre Deportes Tolima y Deportivo Cali, el futbolista se acercó a Urrego y se sobrepasó con ella.

(Vea también: Hombre con el que se peleó ‘Teo’ Gutiérrez es su propio cuñado, que también jugó en Junior)

⚽ El jugador Teófilo Gutiérrez vino a rendir indagatoria en horas de la mañana a la ciudad de Ibagué por un presunto caso de acoso sexual en las instalaciones de la @FiscaliaCol. Se espera conocer más detalles sobre el particular. pic.twitter.com/WSNOY2Y7Cs — Juan Emperador 👑 (@JuanDAlvisB) December 27, 2023

El caso fue reportado por el comisario de Dimayor y el ente tomó una dura decisión con él. Le aplicó una sanción de cuatro fechas sin jugar, por lo que se perdió las tres restantes de los cuadrangulares con el Deportivo Cali y todavía debe una. Además, tuvo que pagar una sanción de 1′005.000 pesos.

Teófilo se pronunció frente al caso y dijo: “Siempre he profesado el mayor de los respetos hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de total fundamento y no se compadecen con lo ocurrido en la zona de traslado en el interregno del entretiempo del partido disputado”.

Hasta el momento, ‘Teo’ se mantiene sin equipo, ya que hizo parte de las salidas del Deportivo Cali. En los rumores de mercado, el barranquillero sonó para ir a Santa Fe, pero no pasó de especulaciones.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.