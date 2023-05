Con agrupación vallenata a bordo, el futbolista Teófilo Gutiérrez le llevó serenata a su esposa Yeimy Collantes, quien se encontraba en el balcón del apartamento.

Con caja, guacharaca, acordeón y cantante, ‘Teo’, que ya no seguirá en Atlético Bucaramanga, logró sorprender a su compañera sentimental, con quien tiene 3 hijos: Cristiano Manuel Gutiérrez, Yeilou Gutiérrez, Shaddai Gutiérrez, y completan más de 20 años de matrimonio.

En el video que rápidamente se viralizó en redes sociales se escucha a la agrupación vallenata interpretando la canción ‘En buenas manos’ de Diomedes Díaz.

“La misma que tantas vueltas me dio. Y muchas veces me dejó plantado. Hoy la tengo mansita y de mi lado. Y diciéndole así por todas partes: ‘No le digas a nadie que te cante. Que para cantarte vivo yo. No le digas a nadie que te cante. Que para cantarte vivo yo’”.