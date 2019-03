“Hay jugadores que todavía no han entendido que están en Junior, que tienen que subir su nivel, que todavía no conocen los movimientos del compañero. Eso hay que captarlo rápido y transmitirlo dentro de la cancha. Se nos han ido puntos que teníamos los partidos controlados y no puede volver a pasar eso”, señaló Gutiérrez en su último encuentro con los medios de comunicación barranquilleros.

Teófilo insistió en que varios de sus compañeros están jugando mal en las últimas semanas y concluyó: “Junior es un equipo grande y somos los campeones. Sí hay rendimientos individuales que preocupan y que ya el entrenador sabrá. Es simplemente que se acoplen algunos jugadores a la idea táctica que quiere el entrenador”.

Las declaraciones del referente del Junior llegan a propósito de la crisis de resultados que está teniendo el equipo, que no gana hace 4 partidos.

El equipo dirigido por Luis Fernando Suárez empató sus últimos dos partidos en la Liga Águila, ante Bucaramanga y Unión Magdalena, y perdió en sus dos presentaciones en la Copa Libertadores, contra Palmeiras de Brasil y San Lorenzo de Argentina.

Por esos malos resultados el Junior perdió el liderato del torneo y ahora está en el cuarto puesto, con 20 puntos de 30 posibles.

Esto fue lo que declaró ‘Teo’ hace algunas horas: