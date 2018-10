“Hay que reconocer que no he estado en mi nivel, pero ante todo, nunca he dejado de trabajar duro”, señaló Teófilo Gutiérrez en palabras destacadas por el diario El Heraldo.

Sin embargo, añadió que esta situación no lo preocupa: “La constancia y el trabajo siempre me han dado confianza y seguridad donde he estado, así que tengo que seguir tranquilo y trabajando duro”.

Gutiérrez, de 33 años de edad, lleva un gol en lo que va del semestre y no volvió a ser convocado para la Selección Colombia.

Ahora, el popular ‘Teo’ se alista con el cuadro ‘tiburón’ para el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Colón, programado para este miércoles 26 de septiembre a las 7:45 p.m.