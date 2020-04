green

Teófilo Gutiérrez explicó en Fox Sports los motivos que lo llevaron a actuar de manera violenta ante el arquero argentino Sebastián Saja después de un clásico ante Independiente perdido por Racing, club de Gutiérrez y del también colombiano Giovanni Moreno.

“Vienen a pegarle a ‘Gio’ por la espalda y él no se defendió, se quedó quieto. Ahí comencé a pelear. Saja [arquero] fue quien le pegó. Cuando le vi el ojo rojo a ‘Gio’, me calenté”, contó inicialmente.

Además, dijo que como “el grupo estaba roto por dentro”, él no fue el único que reaccionó: “Me molesta que la culpa solo me la echen a mí porque en ese vestuario pasaron muchas cosas que nadie sabe”.

Y enfatizó: “No fui solo yo, como dijo el ‘Coco’ Basile [técnico de ese momento], que afirmó que se retiró del fútbol por mí y por ese incidente”.

Sin embargo, se refirió al tema del arma: “Le dije a Saja que qué le pasaba, que si estaba loco, que por qué hacía eso, que sí tenía algo personal lo dijera de frente y no por la espalda. Ahí empezó todo y no se manejó bien la situación… Lo del arma queda en el vestuario”.

Acto seguido, reseñó cómo concluyó el problema: “Hubo trompadas, no más… Pero me dio mucha pena con el ‘Coco’ porque estuvo en Mundiales y es un hombre de jerarquía, me tengo que disculpar con él”.

Por último, aclaró que las diferencias con Saja quedaron el pasado: “Me volví a cruzar con él, nos saludamos, hablamos un poco y me dijo que la vida de técnico difícil pero bonita”.

En video, las palabras de Teófilo Gutiérrez: