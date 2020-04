green

Barrientos regresó al país proveniente de Estados Unidos a mediados de marzo. Días después se empezó a sentir mal de salud y en los últimos días del mes le realizaron la prueba para determinar si tenía coronavirus o no.

El tenista conoció los resultados apenas hasta este lunes 13 de abril, ya cuando superó todos los síntomas desde hace bastante tiempo y se siente bien. “Este lunes 13 de abril me llamaron de Sura para decirme que salí positivo por COVID-19”, le confirmó el deportista al portal Matchtenis.

Lo curioso de todo es que Barrientos asegura que desde hace más de diez días dejó atrás la sintomatología propia de la enfermedad. “Ya no tengo síntomas hace más o menos doce días, me siento muy bien. Incluso he estado haciendo ejercicios. La verdad estoy al 100 % recuperado”, concluyó el tenista.

Pese a la demora en la obtención de los resultados, Barrientos fue muy responsable y se mantuvo en cuarentena desde que llegó al país.

El tenista se convirtió en el segundo deportista colombiano en tener coronavirus, luego de que a principios de marzo se confirmara que el ciclista Fernando Gaviria la contrajo en Emiratos Árabes.