Aidoo habló con el programa ‘Què T’hi Jugues’ [Qué te juegas], espacio en Cataluña de la Cadena SER en el que declaró su amor hacia el conjunto ‘culé’ y su admiración a ‘Lío’.

“Me gusta el fútbol, me encanta jugarlo, es uno de mis pasatiempos. Soy aficionado del Barcelona, pero sobre todo soy fan de Lionel Messi, es un enorme jugador”, expresó.

Y argumentó: “Messi es el líder al que le tenemos que dar las gracias porque sin él el Barça no sería lo que es. Con Messi hemos ganado muchos títulos y sin él no habríamos mejorado como lo hemos hecho en los últimos años”.

Por otra parte, aprovechó para explicar el oficio que desempeña en su país, donde carga féretros con alegría: “Debemos celebrar la muerte porque cuando una persona nos deja debemos recordar lo que fue en vida. Por eso creo que tendríamos que celebrar más la muerte que el nacimiento de alguien, por eso bailamos. Odio que la gente llore cuando hago mi trabajo, me pone muy triste”.

Y cerró afirmando que le agrada el reconocimiento internacional que ha obtenido junto a sus compañeros debido a los videos suyos que se han difundido constantemente en Internet: “Soy famoso en todo el mundo y eso me gusta mucho; gracias a las redes sociales. Me llaman para felicitarme y eso me hace sentir muy bien porque me dicen que son mis fans número uno”.

En audio, las palabras de Aidoo: