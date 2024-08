La luchadora vallecaucana que ganó el bronce en la categoría de hasta 76 kilogramos expresó su alegría y confesó que antes de los Juegos le había prometido la medalla a su hija pequeña, quien cumple años en estos días.

“Me siento muy alegre que estén pendientes de mí. A mi hija, que me pidió una medalla de cumpleaños, aquí le estoy cumpliendo su sueño, le llevo su medalla. A mi esposo, que ha estado todo este tiempo conmigo”, dijo Rentería desde París.

Asimismo, la flamante medallista olímpica señaló qué fue lo más duro de estos Juegos Olímpicos en los que Colombia logró 3 platas y el bronce de ella.

También agradeció a los colombianos que la apoyaron a la distancia y a los que fueron al Champ de Mars Arena de París para alentarla en sus combates.

“Un saludo grande a todos los colombianos, a los que estaban acá en las gradas. Yo escuchaba sus gritos. Espero que sigan apoyando al deporte y esperemos que en 2028 no sean 85 deportistas, sino que vengan más”, señaló la luchadora vallecaucana.

Yeisy, la hija pequeña de Rentería, le mandó un conmovedor mensaje a su madre luego de que se alzara con el bronce en las Olimpiadas de París.

“La extraño mucho, pero cuando gana medallas me dan ganas de llorar y me siento muy feliz. A mí me gusta ver a mi mamá en televisión, no sé ni qué decir. La voy a recibir con muchos dulces, con muchos besos”, detalló la hija de la medallista olímpica.