La gimnasta rumana Ana Barbosu podría resumir su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 con una frase muy popular en Colombia: las vueltas de la vida.

La deportista protagonizó una de las controversias más discutidas de las olimpiadas de este año cuando, literalmente, no la dejaron subir al podio pese a que al finalizar la prueba de salto fue anunciada como medalla de bronce.

La rumana de 18 años terminó inicialmente en tercera posición de la prueba del lunes, llegando incluso a salir a celebrar con su bandera rumana en el tapiz del Arena Bercy, pero acabó viéndose relegada a la cuarta plaza después de que los jueces revisaran la nota otorgada a la gimnasta estadounidense Jordan Chiles. De inmediato las cámaras capturaron su llanto.

La leyenda Nadia Comaneci entró en el debate, saliendo en defensa de las dos jóvenes gimnastas en una serie de mensajes en la red X, en los que pidió revisar la calificación y velar por la “salud mental” de las deportistas.

Ante el escándalo, la federación rumana de gimnasia anunció el martes su intención de presentar dos demandas ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Incluso, el primer ministro anunció que decidió no participar en la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos de París este domingo. “Nuestras atletas han sido tratadas de forma totalmente deshonrosa”, estimó Marcel Ciolacu, que habló de “injusticia flagrante”.

Ahora se supo que la estadounidense Chiles había solicitado que se revisara su calificación de dificultad, pero el reclamo se sometió a los jueces “1 minuto y 4 segundos” después de que se anunciara su nota.

El reglamento de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) estipula que debe hacerse como máximo en un minuto, según recordó el TAS, al que Barbosu había recurrido. Por ello, tras la reclamación, la máxima jurisdicción deportiva decidió recuperar la nota inicial de la estadounidense (13,666), que la sitúa por debajo de la obtenida por Ana Barbosu (13,700).

Finalmente, la FIG anunció que le daba la medalla de bronce a Ana Barbosu. “Es un sentimiento que apenas puedo expresar, no puedo creerlo”, había reaccionado la gimnasta rumana, citada por medios de su país. “Cuando conocí la noticia temí que no fuera verdad, y en cuanto estuve segura, abracé a mis padres y llamé a quienes me habían ayudado”, agregó.

La gimnasta brasileña Rebeca Andrade conquistó el oro de suelo el 5 de agosto, al finalizar por delante de la estrella estadounidense Simone Biles.

El podio de esta prueba, con la que se cerró la gimnasia artística en París-2024, dejó una de las fotos icónicas de estos Juegos cuando Biles y Chiles le hicieron una reverencia a una Andrade triunfante subida al escalón más alto.

El ascenso de Ana Barbuso en el mundo de la gimnasia ha sido rápido. Desde sus primeros títulos nacionales en categorías juveniles hasta su consagración como campeona europea, Bărbosu ha demostrado una madurez y una determinación que la convierten en una atleta excepcional.

Su victoria en el Campeonato Europeo Juvenil de 2020 fue un punto de inflexión en su carrera, posicionándola como una de las principales candidatas a dominar la gimnasia mundial en los próximos años.

