Este lunes 30 de octubre el América de Cali derrotó de local 1-0 a Millonarios con gol de Adrián Ramos y consiguió un triunfo clave para sus aspiraciones de liderar uno de los grupos de los cuadrangulares.

(Vea también: Cayó diluvio en Cali y se la montaron a hinchas del América, “¿disfrazados de fantasmas?”)

La única anotación del compromiso llegó al minuto 41 de juego, luego de una jugada que se inventó Carlos Darwin Quintero, quien filtró un pase para Ramos, que no lo pensó dos veces y remató al arco para vencer al portero Álvaro Montero.

Con esa victoria, el cuadro ‘escarlata’ escaló hasta la segunda casilla de la clasificación con 37 puntos y desplazó al Medellín, que tiene 36 unidades. La última fecha definirá cuál de los dos equipos liderará los cuadrangulares junto a Águilas Doradas, que es líder del campeonato con 41 puntos.

Cómo va la tabla de la Liga BetPlay tras fecha 19

Así quedó la clasificación de la Liga luego de la victoria del ‘Escarlata’:

Pos. Equipo PJ Puntos Gol Dif. 1 Águilas Doradas 19 41 22 2 América 19 37 17 3 Medellín 19 36 11 4 Tolima 19 34 5 5 Nacional 19 33 13 6 Millonarios 19 30 2 7 Junior 19 27 10 8 Deportivo Cali 19 27 0 9 Alianza Petrolera 19 25 -7 10 Deportivo Pasto 19 24 -4 11 Santa Fe 19 24 -7 12 La Equidad 19 23 -2 13 Bucaramanga 19 23 -3 14 Unión Magdalena 19 22 -7 15 Once Caldas 19 19 -2 16 Huila 19 19 -2 17 Pereira 19 19 -8 18 Chicó 19 18 -11 19 Jaguares 19 14 -13 20 Envigado 19 12 -14

Cómo se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay

La última fecha del todos contra todos se jugará la semana que viene en dos días diferentes.

Los primeros 5 compromisos que se disputarán se llevarán a cabo el martes 7 de noviembre desde las 7:30 de la noche y son los siguientes: Junior vs. Huila, Envigado vs. Pasto, Alianza Petrolera vs. Pereira, Santa Fe vs. Once Caldas y Chicó vs. Deportivo Cali.

Lee También

Los 5 juegos restantes se jugarán el miércoles 8 de noviembre a la misma hora. Estos son: Unión Magdalena vs. Medellín, América vs. Bucaramanga, Atlético Nacional vs. Tolima, La Equidad vs. Millonarios y Jaguares vs. Águilas Doradas.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.