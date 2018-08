Esta consistía en que ‘Suso’ tendría que subirse a la bicicleta y disputar una carrera con un pedalista colombiano. “Te estás arriesgando”, le advirtió la comunicadora a su entrevistador.

Los televidentes, muy atentos, corrieron a la cuenta del Twitter del ‘Paspi’ y antes de cumplirse el primer minuto ya se había cumplido con la cuota:

Si esta foto llesga a más de 500 me gusta correré una carrera con un ciclista colombiano @BiciGoga pic.twitter.com/BxbxxkFMK6

Falta ver qué ciclista acepta el desafío de ‘Suso’, quien reaccionó así después de haberlo perdido:

“Jajajajajjajaja me llevó el que me trajo. Me toscó correr. Vamos a ver con cual de nuestros ciclistas hago el reto”