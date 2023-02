La ida favoreció a Atlético Nacional 1 por 0, la vuelta iba siendo muy favorable para el Deportivo Pereira, hasta el punto de remontar el global y ponerse, 2 por 1 y después 3 por 2. Pero el fondo de nómina y despliegue físico sirvió para que los ‘verdolagas’ remontaran y dejaran la vuelta 4 por 3, y la serie 5 por 3.

Sin embargo, más allá de los dobletes de Juan Pablo Zuluaga , Tomás Ángel y Dorlan Pabón, además del tanto de Arley Rodríguez, hubo acciones que dejaron mucho para discutir y analizar. Según los reclamos que hicieron Jhonny Vásquez y Alejandro Restrepo, una expulsión perdonada a Sergio Mosquera por doble amarilla, una falta de Jefferson Duque para el primer gol de los paisas y un penal sancionado de Aldair Quintana que no dejó convencidos a muchos.

(Vea también: “Iba a hacer gol”: Tomas Ángel contó qué le dijo a su papá antes de final con Nacional)

Estas 3 acciones, que influyeron en el marcador, según el equipo ‘matecaña’ y sus líderes, llevaron a que el partido terminara muy ‘caliente’ y con molestia en contra del árbitro Bismark Santiago. Pero también se supieron cosas que habrían pasado en el campo y que ponen en duda el comportamiento del central del partido.

Protestas de Pereira por arbitraje de la Superliga 2023 ganada por Nacional

La primera respuesta de Jhonny Vásquez en la rueda de prensa, posterior al emocionante partido, tuvo una felicitación a Nacional. Pero después llegó la queja y molestia de los jugadores del Pereira con el juez central y respondió a la pregunta de si incidió mucho el penal que sirvió para que Nacional pusiera el 4 por 3 en el marcador global: “Primero que todo, felicitar a Nacional. Segundo, incide mucho, la verdad. Porque en el primer tiempo un pisotón claro a nuestro jugador Angelo Rodríguez y ahí no se revisa el VAR…”.

Aunque parecía una inconformidad del partido, el capitán pereirano recordó que en la fase regular del segundo semestre de 2022, en un partido jugado en Pereira, sancionaron un penal escandaloso a favor del mismo rival. Aunque Carlos Ramírez tenía las manos atrás, el juez lo pitó, el asistente no lo corrigió, el VAR llamó al central y la decisión fue mantener la sanción.

Ese partido terminó 1 por 1, al final del semestre los ‘matecañas’ fueron campeones y los paisas ni clasificaron a las finales. Pero fue uno de los escándalos del año anterior y Ramírez lo recordó ahora:

“Es más de lo mismo. Hace 3 meses, en nuestra casa, pasó algo similar; un penal. Pero esto es el fútbol, es lo que nos toca. Me quedo con esa sensación del Deportivo Pereira, que competimos, que hicimos un excelente juego y una excelente final. Por juego, éramos más merecedores de obtener esta Superliga…”.

Aunque parecía tema superado y que no iba a volver a mencionarlo, Jhonny reiteró lo que piensa del arbitraje de la vuelta de la Superliga y señaló al juez por supuestas burlas hacia su equipo: “En el tema arbitral, mencionar, un poco más de respeto por la institución, por el club y por el hincha. No es posible que, pese a lo que haya pitado, siga con una sonrisa, burlándose. Creo que no es sano, porque esto es fútbol y nosotros representamos a una ciudad, a una hinchada y a nosotros nos duele. Hay frustración cuando uno pierde una final, las finales no se compiten cada 8 días. No sabemos cuándo el destino nos vuelva a colocar en una de ellas. Pero, que se nos burlen, no”.

Generalmente, el capitán de los pereiranos no es polémico y tiene salidas muy tranquilas ante los periodistas, pero esta vez lo hizo con duras palabras. Eso sí, guardando el respeto y la compostura:

“Exigimos respeto, como cuando se va a hacer el saque, lo dice [el árbitro]. Creo que es respeto de parte y parte. Eso me duele mucho, porque llevo 5 años y he visto que al Deportivo Pereira le cuestan tanto estos temas. Cómo lo sufrimos, lo padecemos, pero es fútbol y más adelante Dios nos tendrá la bendición. Aceptar la derrota para, después, abrazar la victoria”.

Después de decir que hicieron un plan y trabajo para poder llevarse el título, Restrepo respaldó las palabras de la primera respuesta de Jhonny Vásquez, o sea, los errores arbitrales:

“No nos vamos victoriosos y no estamos alzando una copa, por lo que usted acaba de preguntar, porque la individualidad marcó diferencia. Porque situaciones de juego, como las que Jhonny habla en la primera pregunta, se dieron en este partido. Y no fueron a favor nuestro, sino del rival. Y porque este es el juego y el fútbol…”

Así queda abierta la polémica, ya que Deportivo Pereira pudo jugar bien, pero los errores y nómina corta se notaron, más allá de las jugadas puntuales que mencionó Jhonny Vásquez. Y hay que decir que la doble amarilla a Mosquera no podía ser revisada en el VAR, mientras que el penal es de interpretación y las opiniones son divididas.