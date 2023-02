Con un gol de campo a falta de ocho segundos, los Kansas City Chiefs derrotaron este domingo 38-35 a los Philadelphia Eagles y conquistaron su tercer título de Super Bowl de la NFL, en una gran actuación de Patrick Mahomes, que se vivió minuto a minuto.

El ‘quarterback’ jugó gran parte de la final limitado por una lesión de tobillo, pero fue capaz de liderar la remontada en la segunda mitad de los Chiefs en el State Farm Stadium de Glendale (Arizona).

Con sus dos títulos, Mahomes iguala a leyendas como John Elway y Peyton Manning y, con solo 27 años, se perfila como el gran aspirante a perseguir el récord de siete del recién retirado Tom Brady.

De la mano de su figura Jalen Hurts, los Eagles tenían el triunfo muy perfilado al descanso cuando dominaban 24-14 y Mahomes se retiró al vestuario con gestos de dolor después de recaer de su lesión en el tobillo derecho.

Hasta ese momento era Hurts quien dominaba claramente el duelo histórico con Mahomes, la pareja más joven de ‘quarterbacks’ en enfrentarse en un Super Bowl y la primera de mariscales de campo afrodescendientes.

Pero Mahomes se mantuvo en la cancha y elevó de nuevo su nivel en el momento decisivo para liderar a los Chiefs a una remontada en la segunda mitad culminada con un gol de campo de Harrison Butker de 27 yardas a ocho segundos del final, en un juego donde se movieron millones de dólares.

THE @CHIEFS ARE SUPER BOWL CHAMPIONS ONCE AGAIN! #SBLVII pic.twitter.com/8PKGl0T9zj

— NFL (@NFL) February 13, 2023