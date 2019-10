green

En extenso diálogo con el medio, Anthony Zambrano fue consultado sobre su apariencia y si se haría más tatuajes cuando regresara al país desde Catar, sede del campeonato orbital.

“Ahora que llegue a mi tierra, voy a ver si me hago 2 tatuajitos más, 2 nuevos para la colección porque me gusta mucho el arte. Me voy a hacer el rostro de Jesucristo con el rostro de mi madre y también el rostro de mi niña, de mi perrita, la ‘monaca’, mi muñequita”, contestó.

Frente a la respuesta, Quinn no escondió su asombro, exclamó “¿ah, sí?” y le volvió a consultar: “¿Perrita?”, pues al parecer creyó que le estaba diciendo así a una menor de edad.

Sin embargo, Zambrano le aclaró que se trataba de su mascota: “Sí, tengo una perrita que es como mi hija y la quiero mucho”.

Acto seguido, la periodista respiró profundo, soltó una risa y replicó: “Usted es de los míos”, debido a que la comunicadora tiene un programa en la misma cadena radial dedicado al cuidado de los animales.

En audio, el gracioso momento (desde el minuto 9:40):