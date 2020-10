Yates, ganador de la Vuelta de España en 2018, era uno de los candidatos a la ‘maglia’ rosa y es el primer competidor que da positivo al coronavirus en el Giro (y en una de las dos grandes vueltas que van en el año) desde su inicio, el 3 de octubre.

Yates tuvo síntomas leves tras el fin de la séptima etapa, disputada el viernes con punto de llegada en Brindisi, indicó el equipo australiano:

Yates fue aislado en su habitación individual durante el proceso y fue posteriormente transportado en ambulancia hacia el lugar donde permanecerá en cuarentena.

“Los ciclistas y el personal también fueron sometidos a un test rápido y todos dieron negativo”, señaló el Mitchelon, uno de los 19 que forman parte del WorldTour.

#Giro UPDATE:@SimonYatess will not start today’s stage of the @giroditalia following a positive COVID-19 result.

“Simon’s health remains our main concern and, thankfully, his symptoms remain very mild & he is otherwise in good health.”

