Rigoberto Urán todavía no tiene claro si participará en la Vuelta a España ya que deberá pasar por el quirófano y con su equipo no han definido si hacerlo antes de esta carrera o después, para así poder tomar la partida en ella.

Al ciclista colombiano deben retirarle las platinas que le pusieron el año pasado luego del fuerte accidente que sufrió en la última edición de esa competencia, que lo dejó varias semanas hospitalizado y unos meses más sin poder entrenar.

“Estamos esperando a ver si hacemos la Vuelta a España o no porque hay que retirar el material que tengo del accidente, hay que pasar por el quirófano, hay que hacer otra operación para retirar las platinas. Estamos mirando si se retiran ya o se espera y se retiran más adelante”, le contó el popular ‘Rigo’ a Pulzo.

El corredor paisa es consciente de la difícil situación sanitaria que vive España por el rebrote de coronavirus que padece por estos días y también está expectante al respecto.

“La Vuelta se ve complicada. Hoy en Madrid decretaron alerta roja. Yo he dicho: ‘Vamos a correr, vamos a hacer deporte, pero a qué costo’. Para mí el deporte pasa a un segundo plano, uno no puede ser egoísta sabiendo que hay gente con este problema tan complicado y estar haciendo una carrera. Todo dependerá del equipo, de los médicos a ver qué se puede hacer”, insistió el líder del equipo Education First hablando de si participará o no en la carrera.

Urán lanzará este sábado su libro biográfico llamado ‘Rigo’, en un conversatorio de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín en el que participarán el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, y la secretaria de Cultura, Lina Gaviria. El evento se llevará a cabo a las 8:00 p.m. de este sábado y se podrá ver a través de su página web.

