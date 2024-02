Por: BLOG VERDOLAGA

Actualmente, Atlético Nacional y Jaguares se encuentran en una disputa por el aplazamiento del partido que se tiene programado para mañana en el Atanasio Girardot.

Y es que debido a que el conjunto verdolaga se encuentra en Paraguay para jugar por Copa Libertadores, la Dimayor tomó la decisión de reprogramar el juego, algo que no cayó nada bien en el cuadro de Montería.

Por medio de una carta, le confirmaron al presidente de la Dimayor que no aceptaban el cambio de horario debido a que no se les tuvo en cuenta para tomar la decisión. Sin embargo, esta determinación parece no tener marcha atrás.

En medio de la incertidumbre, Nelson Soto, presidente de Jaguares habló con los medios de comunicación y aseguró que para él no es igual enfrentar a Nacional con suplentes que con titulares pues se está jugando el descenso.

“Yo me estoy jugando el descenso, no es lo mismo enfrentar a Nacional con titulares que con suplentes”, declaró.

De igual forma, expuso a Mauricio Navarro, presidente del verdolaga, quién según Soto, en la asamblea de principio de año pidió que no se le aplazara ningún partido a su equipo pese a que sabía que tenía torneo internacional.

“En la última asamblea que hicimos este año para el tema del campeonato, el presidente de la Dimayor dijo que no se podían aplazar partidos. A renglón seguido se paró el presidente de Atlético Nacional y dijo que no le aplazaran ningún partido”, contó el dirigente del club cordobés.

El presidente de Nacional no ha hablado al respecto, de hecho desde hace algunos meses se mantiene al margen de los medios de comunicación.

