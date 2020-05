green

Faustino Asprilla tomó la situación con calma. Al ver a la culebra en una de las sillas del comedor de su finca, en Tuluá (Valle), el exgoleador sacó su celular para dejar registro gráfico de lo sucedido.

“Miren esta mierda”, comentó el popular ‘Tino’ en el principio del video que grabó para que sus seguidores en Instagram vieran la sorpresa que encontró. Por fortuna, la que ingresó a su residencia no era una culebra de un tamaño importante que pudiera ponerlo en riesgo.

Asprilla compartió la hipótesis que tiene sobre la razón por la que la culebra ingresó a su hogar. “Es que cuando queman caña ahí al frente se pasan todas esas culebras para acá”, contó el ‘Tino’.

Para el final del video, el exfutbolista no podía dejar de hacer un comentario con la gracia que lo caracteriza. “Ya las culebras no me dejan ni tranquilo. Como estaré de enculebrado que hasta en el comedor de la casa me persiguen”, concluyó.

Este fue el video que publicó el ‘Tino’ Asprilla mostrando a la culebra que lo sorprendió en la tarde de este sábado: