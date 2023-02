PSG comenzó con pie izquierdo los octavos de final de la Champions League, al caer en casa con el Bayern Munich por la mínima diferencia (0-1).

El gol del francés Kingsley Coman condenó a los parisinos a un centenar de críticas por parte de la prensa internacional, ya que la puesta en escena fue muy pobre, teniendo en cuenta que el club tiene uno de los tridentes ofensivos más poderosos del momento: Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé.

Más allá de la dura derrota, uno de los hechos que más llamó la atención fue la agresión de Sergio Ramos a un fotógrafo cuando se acercaba a una de las gradas del Parque de los Príncipes.

Y es que en un video que fue grabado desde la tribuna se puede ver al central español reclamarle a un hombre por atravesarse en su camino, y luego empujar a otro por incomodarlo.

Al parecer, al campeón del mundo con España en 2010 le molestó que los hombres de prensa no lo dejaran acercarse a la gradería para agradecerles a los aficionados por el apoyo en Champions, pese a la caída.

La reacción violenta del excapitán del Real Madrid causó repudio entre los fanáticos, quienes, a través de las redes sociales, lanzaron comentarios negativos contra el defensor.

Esto no acaba aquí… Seguimos en la pelea y nos dejaremos el alma en la vuelta.

It doesn't end here… we're still in the fight and we'll give our all in the second leg.

Ça ne s'arrête pas là… On est toujours dans la course et on va tout donner au match retour. #AllezParis pic.twitter.com/xNrTdIP6tV

— Sergio Ramos (@SergioRamos) February 14, 2023