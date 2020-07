“Pérez ha dado positivo por COVID-19, el equipo lamenta tener que comunicar que no podrá participar en la carrera de este fin de semana”, señaló su escudería, Racing Point, en un comunicado.

“Sergio está físicamente bien y con buen ánimo, pero continuará en aislamiento según las directrices de las autoridades sanitarias, con la salud como prioridad para el equipo y para el deporte”, añadió el texto.

El lugar del popular ‘Checo’ deberá ser ocupado por el también mexicano Esteban Gutiérrez o por el belga Stoffel Vandoorne.

Pérez venía de disputar 2 Grandes Premios en Austria y uno en Hungría, citas con las que se reanudó la competencia después de la pausa obligada por la pandemia del coronavirus.

Acá, el comunicado del equipo:

Following the announcement that @SChecoPerez has tested positive for COVID-19 at the Silverstone Circuit ahead of the Formula 1 Pirelli British Grand Prix, the team regrets to announce that he will be unable to participate in this weekend’s race. [1/3] #F1 #BritishGP

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) July 30, 2020