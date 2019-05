Sergio Andrés Higuita, de 21 años de edad, terminó en la clasificación individual a 16 segundos del campeón, el esloveno y también juvenil Tadej Pogačar.

En la última etapa, Higuita llegó en el lote principal con el mismo tiempo del ganador del día, Cees Bol, holandés que se impuso en un embalaje tan cerrado que tuvo una caída en los metros finales.

Además, Higuita acabó cuarto en la clasificación de la montaña, tercero por puntos y fue campeón por equipos junto al también colombiano Rigoberto Urán.

Por su parte, Urán aprovechó esta carrera para volver a las carreteras luego de la fractura de clavícula que sufrió en la prueba francesa París-Niza y de esta manera retomó su preparación para el Tour de Francia.

Por otra parte, en la edición femenina del Tour de California, la colombiana Blanca Liliana Moreno, escaladora del equipo Astana, se adjudicó el título de ‘reina de la montaña’.

En video, la caída del final y el remate de la última etapa:

Cees Bol is the winner of Stage 7 p/b @Amgen

The Dutch rider rider that sprint to perfection after freelancing his way on the @deceuninck_qst leadout. #AmgenTOC pic.twitter.com/iepTPnyZSC

— AmgenTOC (@AmgenTOC) May 18, 2019